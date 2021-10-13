Irak’ta 3 DAİŞ’li yakalandı

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Irak’ta terör örgütü DAİŞ’in öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin yardımcısı ve örgütün kasası Sami Jassem’in yakalanmasının ardından 3 DAİŞ mensubu daha yakalandı.

Irak Güvenlik Medya Ağı, Selahaddin ve Diyala vilayetlerinde 3 DAİŞ’linin yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, alınan istihbarat doğrultusunda sabah saatlerinde Selahaddin ve Diyala’da operasyon yapıldığının kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Twitter hesabından geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı paylaşımda, DAİŞ'in öldürülen lideri Ebubekir Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün finansman sorumlusunun yakalandığını duyurdu.

Kazimi; Arapça, Kürtçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, “Kahraman emniyet güçleri seçim güvenliğini sağlamaya odaklanmışken, istihbarat teşkilatındaki kardeşleri sınır ötesinde, Ebubekir Bağdadi’nin yardımcısı, mezardaşı ve örgütün finansmanından sorumlu Sami Jassem isimli örgüt mensubunu yakalamak için zorlu bir istihbarat operasyonunu yürütüyordu” bilgisine yer verdi.

Kazimi mesajının sonunda, “Yaşasın Irak ve cesur kahramanlarımız” ifadesini kullandı.

Ebubekir Bağdadi 27 Ekim 2019’da ABD’nin Suriye’de düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.