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Goran lideri istifa etti

Goran'ın Irak Parlamentosu seçimlerinde yaşadığı başarısızlığın ardından hareketin lideri Ömer Seyid Ali ve partinin yürütme kurulu istifa etti.
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kürdistan Goran Ömer Seyid Ali Irak Seçimleri 2021

SÜLEYMANİYE (K24)

Değişim Hareketi’nin (Goran) Irak Parlamentosu seçimlerinde yaşadığı başarısızlığın ardından hareketin lideri Ömer Seyid Ali ve partinin yürütme kurulu istifa etti.

Goran Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yaşanan hassas sürecin sorumluluğunu üstlenen yürütme kurulunun istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, hareketin en kısa sürede oluşturulacak geçici yürütme kurulu tarafından yönetileceğinin kaydedildi.

Yürütme kurulu, Goran’ın en üst yönetim organını temsil ediyor.

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