Kürt belgeselci Rory Peck Ödülleri’nin finalinde

ERBİL (K24)

Londra’da düzenlenen ve uluslararası çapta serbest çalışan fotoğraf sanatçısı ve kameramanların haber toplama işine yaptıkları katkıları ortaya koyma amacı taşıyan Rory Peck Ödülleri’nin bu yılki finalistleri belli oldu.

Kürt gazeteci ve film yapımcısı Speda Hazim de Rory Peck Ödülleri’nin finaline yükseldi.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Hazim, hayatı boyunca serbest çalıştığını belirterek, “Bir STK’da iş bulabilirdim fakat gazeteci olmak istedim. Risk alarak, serbest bir çalışan olarak belgesel yapımcısı oldum” dedi.

Yerel, ulusal ve uluslararası pek çok konuda 60’tan fazla belgesel çalışmasında yer alan Kürt sinemacı, “Çalışmalarımın çoğu ruh sağlığı, intihar, cinsel şiddet gibi hassas konulara değiniyor. Çalışmalarım, bu tür konuların tabu olduğu bir topluluktaki diğer pek çok konuya da ışık tuttu” ifadelerini kullandı.

Speda Hazim, “Filmlerimde işlediğim konular nedeniyle finalist oldum” şeklinde konuştu.

Kürdistan Bölgesi’nde ve Ortadoğu’da belgesel yapımında çalışan kadın çalışanın sayısının az olduğuna dikkat çeken Hazim, “Onlardan biri olduğum için mutluyum. Belgesel film yapımı ve gazetecilik alanında yüksek lisans yapmak için çalışmaya devam etmek istiyorum” dedi.

“ÇALIŞMALARI KADINLARIN CESARETİNE IŞIK TUTTU”

Bu arada Speda Hazim’in çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yapan Jüri Üyesi Martin Adler ise, “Speda'nın kayda değer hikaye anlatma becerileri, Irak ve daha geniş anlamıyla Ortadoğu'da nadiren anlatılan önemli konular hakkındadır. O, Irak Kürdistan’ı topluluğundaki birkaç kadın gazeteciden biri olmanın zorluklarıyla karşı karşıya kalmıştır. Çalışmaları kadınların ve azınlıkların olağanüstü cesaretine ışık tutarken, kara mayınlarının temizlenmesi gibi konulara da ışık tutuyor” dedi.

Speda Hazim, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesine sahip ve gazetecilik alanında yüksek lisans yapmayı planlıyor. Film yapımcılığı kariyerine sosyal ilerlemeyi konu alan yerel bir belgesel dizisinde yardımcı yapımcı olarak başladı. Ardından VICE News ve BBC World gibi uluslararası medya kuruluşları için serbest film yapımcısı olarak çalıştı.

“DÜNYA ÇAPINDA SERBEST ÇALIŞANLARI ONURLANDIRIYORUZ”

1995’te başlayan Rory Peck Ödülleri, haber ve güncel olaylar alanında büyük bir medya kuruluşunun resmi desteği olmadan, bağımsız olarak çalışan video muhabirleri, film yapımcılarını ve kameramanları onurlandırıyor. Rory Peck Ödülleri her yıl serbest çalışanların olağanüstü filmlerine, haberlerine ve çekimlerine övgülerini sunuyor, bu kişilerin neden desteği ve tanınmayı hak ettiklerini gösteriyor.