TCMB’de 3 kişi görevden alındı, dolar bir rekor daha kırdı

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmazken, gece yarısı Resmi Gazete'nin yayınlanmasıyla görüşmenin içeriği de ortaya çıktı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı imzalı karara göre, Merkez Bankası’nda iki başkan yardımcısı ile bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.

Görevden alınan iki başkan yardımcısının yerine bir kişi atandı.

Son günlerde rekor üstüne rekor kıran dolar, bu gelişmenin ardından 9,16’ya yükselerek tüm zamanların en yüksek zirvesini gördü.