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Şii liderler: Seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz

Irak’ta Şii siyasi liderler, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın kazananı olduğu seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Bağdat’ta Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri’nin evinde toplanan eski başbakanlardan Nuri Maliki ve Haydar Abadi ile Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyaz ve Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Toplantı sonrası yayınlanan açıklamada, "Açıklanan nihai olmayan seçim sonuçlarını daha önce kabul etmediğimizi duyurmuştuk. Son iki günde seçim sonuçlarının açıklanması noktasında yaşanan kaosu ve gerçeklerin açık şekilde ilan edilmemesinden dolayı Yüksek Seçim Komiserliği’ne karşı güvenimiz sarsıldı. Dolayısıyla seçim sonuçlarını bu şekliyle tekrar reddettiğimizi duyuyoruz. Bu sonuçların kabul edilmesi, toplumsal barışı tehlikeye atacak" denildi.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan erken genel seçimlerde nihai olmayan sonuçlara göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli parlamentoya 73 vekil gönderdi.

Parlamentonun ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi.

Eski Başbakan Nuri Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.

İran’a yakın Fetih Koalisyonu ise 14 sandalye elde ederken, Hekim ve Abadi’nin oluşturduğu ittifak ise 4 sandalye elde edebildi.

Sadr dışındaki Şii siyasi liderler, sonuçlarla oynandığını ve seçime hile karıştırıldığını iddia ediyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, kesin sonuçları henüz açıklamadı.

Irak'ta 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade edildi.

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