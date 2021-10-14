Politika

Taliban’dan Türkiye’ye ziyaret

Taliban heyetinin öğleden sonra temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gideceği bildirildi.
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türkiye Taliban Türkiye

HABER MERKEZİ

Afganistan'da Taliban’ın kurduğu hükümetin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.

Taliban heyeti öğleden sonra Ankara'da olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye ziyarette bulunacak Taliban heyetiyle yapılacak görüşmede, başta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi olmak üzere birçok başlık masaya yatırılacak.

Görüşmede insani yardım, göçmen sorunları ve iki ülke arasındaki ticaret de ele alınacak.

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