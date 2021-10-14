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7 Hristiyan partisinden seçim sonuçlarına itiraz

Irak’ta 7 Hristiyan partisi, seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle sonuçlara itiraz ediyor.
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Irak Irak Seçimleri 2021 Hristiyanlar

ERBİL (K24)

7 Hristiyan partisinden yapılan ortak açıklamada, seçmen oylarının yüzde 90’ını almalarına rağmen adaylarının seçilmediği belirtildi.

Partiler, seçimde 5 sandalye kazanan Babylon Hareketi’ni sonuçları değiştirmekle suçluyor ve Irak Yüksek Seçim Komisyonu’ndan, oyların yeniden sayılmasını talep ediyor.

Yıllardır Ninova’da kendilerine yönelik asimilasyon politikasının yürütüldüğünü belirten partiler, bu sonuçları kabul etmeyeceklerini belirtti.

Partiler ayrıca Birleşmiş Milletler Irak Misyonu (UNAMI), Avrupa Birliği Komisyonu ve yabancı ülke temsilciliklerinden, Irak’ta Hristiyanlara yönelik ihlal ve uygulamalara karşı durmalarını istedi.

Sonuçlara itiraz eden partiler şunlar:

Ulusal Bet Nehreyn Birliği, Keldani Ulusal Meclisi Partisi, Süryani Birlik Hareketi, Keldani Demokratik Birlik Partisi, Kürdistan Keldani, Asuri Komünist Örgütü, Hamurabi Koalisyonu ve Ulusal Birlik.

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