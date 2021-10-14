Irak Yüksek Seçim Komisyonu: Hiçbir baskı sonuçları değiştiremez

BAĞDAT (K24)

Basına açıklamalarda bulunan Irak Yüksek Seçim Komisyonu Basın Sekreteri Hasan Selman, kesin olmayan sonuçları paylaşmanın, yasal bir prosedür olduğunu ve kısmi sonuçların değişebileceğini söyledi.

Selman, herkesin kesin sonuçları beklemesi gerektiğini belirtti.

Oyların elle sayılması sonrası bazı sonuçların değiştiğini ifade eden Selman, komisyonun hiçbir şekilde siyasi baskı altına girmeyeceğini kaydetti.

Selman, seçim sürecinin eksiksiz tamamlandığını ve şimdiye kadar hiçbir parti, koalisyon ve çevreden ciddi bir şikayet almadıklarını dile getirdi.

Seçim yasasının 38’inci maddesi gereği oyların elle sayılması için bir merkezin seçildiğini ve komisyonun hiçbir oyu kaybetmeyeceğini belirten Hasan Selman, Irak genelindeki oy sayımının henüz tamamlanmadığını ifade etti.