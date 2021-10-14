Politika

5 kişinin öldüğü oklu saldırı terör eylemi kapsamına alındı

Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST), Kongsberg kasabasında, dün bir marketin yakınında düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü oklu saldırının terör eylemi kapsamına alındığını duyurdu.
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dünya Norveç oklu saldırı terör eylemi

HABER MERKEZİ

İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Danimarka vatandaşı saldırganın daha önceden sabıkası bulunduğu belirtilerek, saldırıyı neden düzenlediğinin araştırıldığı kaydedildi.

Olayın şu an için terör eylemi kapsamına alındığına işaret edilen açıklamada, Norveç'te yüksek bir tehdit unsurunun da bulunmadığı hatırlatıldı.

Saldırgan 13 Ekim'de akşam saatlerinde Kongsberg kasabasında Coop adlı marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanan saldırgan, sorgusundan sonra tutuklanmıştı.

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