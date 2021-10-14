Başbakan, BM temsilcisiyle Irak seçimlerini görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, BM Irak Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile Irak seçimlerini görüştü.

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Irak’taki son gelişmelerin ve Irak Parlamentosu seçimlerinin konuşulduğu görüşmede, BM gözlemcilerinin seçimlerdeki rolüne dikkat çekildi.

Görüşmede seçimlerin ardından kurulacak Irak hükümetinin ayrım yapmaksızın kapsayıcı olması temennisi dile getirilirken, kurulacak hükümetin tüm Iraklılara hizmet etmesi gerektiği kaydedildi.