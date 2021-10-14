Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı can kayıplarında düşüş

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 9 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 8 bin 926 Covid-19 testi yapılırken, 1409 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1534 kişi sağlığına kavuşurken, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 230 bin 514 Covid-19 testi yapılırken, 347 bin 253 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 320 bin 485 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 89 kişi yaşamını yitirdi.

20 bin 679 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.