Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı can kayıplarında düşüş
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 9 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 8 bin 926 Covid-19 testi yapılırken, 1409 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1534 kişi sağlığına kavuşurken, 9 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 230 bin 514 Covid-19 testi yapılırken, 347 bin 253 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 320 bin 485 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 89 kişi yaşamını yitirdi.
20 bin 679 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.