Politika

DAİŞ'in Batı Afrika lideri öldürüldü

Njierya, DAİŞ’in Batı Afrika kolunun lideri Ebu Musab el Barnavi’nin öldürüldüğünü açıkladı.
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dünya Muhammed Yusuf DAİŞ Afrika

HABER MERKEZİ

Nijerya ordusu, Ebu Musab el Barnavi'nin öldüğünü açıkladı ama nerede ve ne zaman öldüğü konusunda ayrıntı vermedi.

BBC’nin haberine göre, DAİŞ’in Batı Afrika kolu (DAİŞ-BA) iddiayla ilgili açıklama yapmadı.

Yaşı ve görünüşü hakkında çok az şey bilinen ve asıl adı Habib Yusuf olan Barnavi'nin Boko Haram kurucusu Muhammed Yusuf’un en büyük oğlu olduğu sanılıyor.

DAİŞ-BA Nijerya’nın kuzeyinde bazı toprak kazanımları el ederken, komşu ülkeler Burkina Faso, Kamerun, Çad, Nijer ve Mali’de de faaliyet gösteriyordu. 

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