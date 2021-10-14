DAİŞ'in Batı Afrika lideri öldürüldü

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Nijerya ordusu, Ebu Musab el Barnavi'nin öldüğünü açıkladı ama nerede ve ne zaman öldüğü konusunda ayrıntı vermedi.

BBC’nin haberine göre, DAİŞ’in Batı Afrika kolu (DAİŞ-BA) iddiayla ilgili açıklama yapmadı.

Yaşı ve görünüşü hakkında çok az şey bilinen ve asıl adı Habib Yusuf olan Barnavi'nin Boko Haram kurucusu Muhammed Yusuf’un en büyük oğlu olduğu sanılıyor.

DAİŞ-BA Nijerya’nın kuzeyinde bazı toprak kazanımları el ederken, komşu ülkeler Burkina Faso, Kamerun, Çad, Nijer ve Mali’de de faaliyet gösteriyordu.