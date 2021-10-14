DAİŞ'in Batı Afrika lideri öldürüldü
HABER MERKEZİ
Nijerya ordusu, Ebu Musab el Barnavi'nin öldüğünü açıkladı ama nerede ve ne zaman öldüğü konusunda ayrıntı vermedi.
BBC’nin haberine göre, DAİŞ’in Batı Afrika kolu (DAİŞ-BA) iddiayla ilgili açıklama yapmadı.
Yaşı ve görünüşü hakkında çok az şey bilinen ve asıl adı Habib Yusuf olan Barnavi'nin Boko Haram kurucusu Muhammed Yusuf’un en büyük oğlu olduğu sanılıyor.
DAİŞ-BA Nijerya’nın kuzeyinde bazı toprak kazanımları el ederken, komşu ülkeler Burkina Faso, Kamerun, Çad, Nijer ve Mali’de de faaliyet gösteriyordu.