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KDP: 140’ıncı Madde’nin uygulanması için birlik önemli

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplandı.
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kürdistan KDP Mesud Barzani Kerkük Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

KDP Politbürosu, yeni dönemde Irak Anayasası'nın 140’ıncı Maddesinin uygulanması için Kürtlerin birliğinin gerekli olduğunu açıkladı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu Başkan Mesud Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından parti tarafından yapılan açıklamada, seçim sürecine katılımlarından ötürü halka teşekkür edilerek, KDP’nin gelecekteki gerekli adımlar için koordinasyon, karşılıklı anlayış ve ittifaklar üzerine çalışmakta olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kerkük ve Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerde yaşayan halka KDP adaylarına verdikleri destekten ötürü teşekkür edilirken, Irak’ın hassas bir süreçten geçtiği ve KDP’nin Irak federal yönetiminin modern bir şekilde dizayn edilmesi gerektiğini düşündüğü ifade edildi.

Şengal, Xaneqin, Mexmur, Zumar, Ninova Ovası halkına teşekkür edilen açıklamada, Irak’taki sorunların anayasal çerçevede çözülmesinin istikrar ve toplumsal barışa neden olacağı belirtildi.

Kürtlerin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, Kürdistan halkının meşru haklarının elde edilmesi ve 140’ıncı Madde'nin uygulanması için Kürtlerin birliğinin gerekli olduğu kaydedildi.

 

 

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