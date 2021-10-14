Politika

BM'den Lübnan'a çağrı: Olaylara son verin

BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki gösteriler sırasında protestoculara ateş açılmasıyla ilgili, "şiddete son verilmesi" çağrısında bulunduğu bildirildi.
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HABER MERKEZİ

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in Lübnan'da patlak veren çatışmalardan derin endişe duyduğunu ve "acı veren şiddetin" bir an önce durdurulması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini söyledi.

Dujarric, Genel Sekreterin, Beyrut limanındaki patlamaya ilişkin tarafsız, kapsamlı ve şeffaf soruşturmanın gerekliliğini yinelediğini ve "Lübnan'daki şiddetli ve kışkırtıcı söylemin sona ermesi" çağrısında bulunduğunu belirtti.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada, göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.

Lübnan ordusu, halka "Beyrut'taki çatışma bölgelerini boşaltma" çağrısı yaparak sivilleri koruma önlemleri aldı ancak başkent sokaklarında korkulu anlar sürüyor.

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etmişti.

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