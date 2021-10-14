Politika

Rusya ve İran dışişleri bakanlarından nükleer anlaşma görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya iran Sergey Lavrov Hüseyin Emir Abdullahiyan Nükleer anlaşma

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Abdullahiyan ile görüşmesinde, İran nükleer anlaşması ile ilgili durumun ele alındığı belirtildi.

Bu anlaşmanın önemine işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, Nükleer anlaşmanın ilk baştaki dengeli haline dönülmesinin ilgili tarafların hak ve çıkarlarının sağlanması için tek doğru yol olduğu teyit edildi. Viyana'da anlaşmayla ilgili müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlatılması konusuna karşılıklı ilgi gösterildi" ifadesine yer verildi.

Lavrov ile Abdullahiyan'ın 6 Ekim'de başkent Moskova'da görüştüğü anımsatılan açıklamada, iki tarafın ikili ilişkiler ile ilgili konular ele aldığı kaydedildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv