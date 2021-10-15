K24 ÖZEL - 11. Berlin Kürt Film Festivali’nin teması Kürdistan Bölgesi

ANKARA (K24)

Yıllardır dünyanın dört bir yanından Kürt sinemacıların katılımıyla gerçekleşen ve Kürt sinemasını Avrupalı sinemaseverlerle buluşturan Berlin Kürt Film Festivali bu yıl hem yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısmi olarak sinema salonlarında hem de online gerçekleşecek.

2002’de kurulan ve geçtiğimiz yıl onuncu etkinliğini gerçekleştiren Berlin Kürt Film Festivali, artık sadece Kürtler tarafından değil Avrupa’daki sinemaseverler tarafından da takip edilen bir programa dönüştü.

Geçen yıl pandemi nedeniyle online gerçekleşen festival, bu yıl da Berlin’deki 3 salonda Covid-19 kurallarına uygun olarak gerçekleşecek.

Dün akşam başlayan festival, 20 Ekim’e kadar devam edecek.

Online gösterimlerin de olacağı festivalde kısa filmler, belgeseller ve uzun metrajlı filmler yer alacak.

Öte yandan programda Kürt ve Avrupalı yönetmenlerin Kürt sorununa dair çalışmaları yer alarak, çeşitli panel ve okuma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Festival programında belgesel, kısa ve uzun metrajlı filmler olmak üzere 45 içerik yer alacak.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Berlin Kürt Film Festivali Direktörü Roj Hajo, “Bu yıl kısmi de olsa seyirciyle buluşabileceğimiz için mutluyuz” dedi.

İnternet siteleri üzerinden biletlerin satıldığı bilgisini veren Roj Hajo, “Bu yılki temamız Güney Kürdistan filmleri olacak. Bu yüzden yönetmenliğini Kürt yönetmen Shawkat Amin Korki’nin yaptığı Ezmûn (Sınav) filmiyle başlıyoruz. Biliyorsunuz Korki’nin filmi 55’inci Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI Uluslararası Eleştirmenler Ödülü’nü kazanmıştı” ifadelerini kullandı.

Hajo, “Bu arada her yıl Kürdistan’ın dört parçasından birini konu ediniyoruz” dedi.

Sinema salonunda filmleri izlemek isteyen seyircilerin Covid-19 kurallarına uygun olarak salonlara alınacağını söyleyen Hajo, “Ya Covid-19 aşısı olmaları ya test yaptırmaları ya da daha önce coronavirüs geçirmiş olmaları gerekir” şeklinde konuştu.

Festivalde Kürt yönetmenlerin ve oyuncuların seyirciyle bir araya geleceğini kaydeden Hajo, program kapsamında ödül verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu program kapsamında çok önemli filmler var. Filmlerin konuları kadın sorunu, Kürtler üzerindeki baskılar, göç ve kimliktir.”

Festivalin uzun zamandır ayakta tutmanın çok zor olduğuna işaret eden Roj Hajo, “Ancak sinemaseverler, Kürt kurumları ve Almanya Kültür Bakanlığı’nın sayesinde bugünlere kadar geldik. Festivale Avrupa’nın birçok ülkesinden misafirler geliyor” dedi.