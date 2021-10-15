5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ile Erzurum'un doğu kesimlerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi beklenen kentlerde rüzgar güney ve doğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Dersim’de 8, Iğdır'da 10, Erzincan'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Dersim’de 28, Erzincan'da 26, Iğdır'da 23, Ağrı'da 22, Erzurum'da 21, Kars'ta 19, Ardahan'da 17 derece olacak.