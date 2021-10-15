Politika

Fransa’da Sosyalist Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Anne Hidalgo

Fransa'da Sosyalist Parti (PS), gelecek yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu aday gösterecek.
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Anne Hidalgo
Anne Hidalgo
avrupa Fransa cumhurbaşkanı adayı Anne Hidalgo

HABER MERKEZİ

Sosyalist Parti’nin (PS), cumhurbaşkanı adayının belirlendiği seçimde, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Le Mans Belediye Başkanı ile eski bakan Stephane Le Foll yarıştı.

Sosyalist Parti Başkanı OIivier Faure, yaptığı açıklamada, oyların yüzde 90'dan fazlasının sayıldığı seçimi, yüzde 72 oy alan Anne Hidalgo'nun kazandığını belirtti.

Ülkede, aralarında aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Haraketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve Yeşiller Partisi'nin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Yannick Jadot'un bulunduğu çok sayıda isim, seçime adaylığını açıklamıştı.

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

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