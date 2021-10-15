İtalya'da Covid-19 belgesi zorunluluğu yürürlüğe girdi

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Bugün yürürlüğe giren ve "Yeşil pasaport" olarak adlandırılan dijital yeni tip coronavirüs (Covid-19) belgesi zorunluluğu uyarınca, durumunu belgeleyemeyenlere 1500 euroya varan para cezası öngörülüyor.

Covid-19 belgesi olmadığı için işe gitmeyenler ise ücretsiz izne ayrılacak, çalışanlarının belgelerini kontrol etmeyen şirketlere 1000 euroya varan para cezaları uygulanacak.

Aşılanmak istemeyenlerin Covid-19 test ücretlerini kendileri karşılamaları gerekecek ve bu testler 48 saat geçerli olacak. İtalya'da 23 milyon çalışanı etkileyecek düzenlemeye karşı geçen haftalarda yoğun protesto gösterileri düzenlenmiş, cumartesi günü Roma'da binlerce kişinin katıldığı gösterilerde taşkınlıklar yaşanmış, polisle göstericiler arasında çıkan arbedede yaralananlar olmuştu. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği bugün de Roma'da protesto gösterileri düzenleniyor.

Hükümet, bu düzenlemeyle iş yerindeki bulaşın ve toplu karantinaların önüne geçmeyi hedefliyor. Belge ibraz zorunluluğu daha önce okullar ve sağlık kuruluşları gibi belli alanlarda yürürlüğe sokulmuştu.

Öte yandan İtalya'da 12 yaş üstü nüfusun yüzde 85'i en az bir doz aşı olmuş durumda. Hükümet aşılama oranını artırarak günlük hayattaki kısıtlamaların gevşetilmesini hedefliyor.

Dijital Covid-19 belgesi ibraz edenler için pazartesi gününden itibaren diskoların yeniden açılması, tiyatro ve sinemalarda tüm sıralara kısıtlamasız oturulabilmesi gibi adımlar atılacak. (Kaynak: DW, dpa)