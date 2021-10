Manchester City’nin yıldızı Sterling’den ayrılık sinyali

HABER MERKEZİ

2015 yılında Liverpool'dan 50 milyon sterlin karşılığında transfer edilen İngiliz forvet Raheem Sterling, kariyerinin son altı yılını Manchester City'de geçirdi.

Yetenekli kanat oyuncusu, Pep Guardiola'nın takımının birçok yerel kupa ve üç Premier Lig şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu. Ancak bu sezon yedek kulübesine mahkum kaldı ve ocak ayında kulüpten ayrılmayı düşünüyor.

New York'taki Financial Times Business of Sport ABD zirvesindeki bir röportajda konuşan Sterling, şunları söyledi:

“Daha fazla süre almak için başka bir yere gitme seçeneğim olsaydı, buna açık olurdum. Dediğim gibi futbol benim için en önemli şey.

Gençliğimden beri kendime koyduğum zorluklar ve hayallerim var. Bir İngiliz oyuncusu olarak hep Premier Lig'i düşündüm. Belki bir gün yurt dışında oynamak isterim. Nasıl olduğunu görmek isterim. Bu meydan okumaya karşı gelebilirim.”

Son aylarda Etihad Stadı'nda yedek kalmasına da değnen 26 yaşındaki futbolcu, “Şikâyet edecek biri değilim. İşime devam ediyorum. Yapmam gerekeni yapıyorum ve oynamak için can atıyorum. Düzenli olarak oynadığımda düzenli olarak gol atıyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocukluğumdan beri futbol, hayatımdaki en önemli şey oldu” diyen Sterling, şunları kaydetti:

“Futbol oynadığım zaman mutluluğumu buradan alıyorum. Tabii ki ailemle zaman geçirmek de bir mutluluk ama benim için futbolun ayrı bir yeri var.

Günün sonunda, eğer futbol benim için belli bir standartta değilse, gerçekten en mutlu kişi olamam. Belli bir seviyede futbol oynamam gerekiyor. Goller atıp eğlenmem gerekiyor.”

İngiliz oyuncu, bir zamanlar Pep Guardiola'nın ilk 11'inin vazgeçilmeziydi. Ancak son 33 maçının 16'sında kadroya girebildi.

Sterling, City'nin bu sezon Premier Lig'de oynadığı 10 maçın yedisinde yedek kulübesindeydi ve sadece bir gol atıp bir de asist yapabildi.

İspanyol devi Barcelona son zamanlarda Sterling'e ilgi duyuyor, ancak bildirildiğine göre mevcut finansal sorunlar nedeniyle bir kiralık anlaşması yapabilecekler. Real Madrid de City forveti için olası bir sonraki hedef olarak lanse ediliyor.

Sterling'e Premier Lig'de Arsenal ve Newcastle da talip olabilir.