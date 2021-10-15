Politika

Afganistan’da Şiilere ait camiye bombalı saldırı: En az 32 ölü

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şiilere ait camiye yönelik bombalı saldırıda en az 32 kişinin öldüğü bildirildi.
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dünya Afganistan Kandahar Taliban Bombalı saldırı

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgiye göre, Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayeti merkezinde bulunan ve Şiilere ait en büyük cami olan Fatımiyye Camisi'ne cuma namazı sırasında saldırı yapıldı.

Saldırıda en az 32 kişinin hayatını kaybettiği, 53 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan, yine Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DAİŞ üstlenmişti.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kendinde yoğunlaşmıştı.

Söz konusu saldırıların çoğunu DAİŞ üstlenmişti.

Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.

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