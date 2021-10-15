TSK’dan Süleymaniye’nin kuzeyine bombardıman

ERBİL (K24(

Süleymaniye’nin kuzeyindeki Mawet ilçesinin Kaymakamı Kameran Hasan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının, ilçenin sınırındaki Kwerekanî köyünde bombardıman düzenlediğini bildirdi.

Mawet Kaymakamı Kameran Hasan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada “Bombardıman düzenlenen köy, Mawet’e bağlı Gellalle köyüne 5 km uzaklıkta” dedi.

Mawet Kaymakamı, “Gellalle köyü ve bölge halkına itidalli tutumlarından dolayı teşekkür ediyoruz, bölgede durum normal” ifadelerini kullandı.

Öte yandan TSK’ya bağlı savaş uçaklarının bugün öğlen saatlerinde Asos ve Zini Werte ilçesi yakınındaki Sefre dağlarına da bombardıman düzenlediği bildirildi.

Bombardıman sonucunda can kaybı ve maddi zarar meydana gelip gelmediği bilgisine ulaşılamadı.

TSK, PKK unsurlarının varlığını gerekçe göstererek Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerine bombardımanlar düzenliyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Uluslararası Raporları Yanıtlama Ofisi Sorumlusu Dindar Zebari, geçtğimiz ay yaptığı açıklamada PKK ile Türkiye ordusu arasındaki çatışmaların vatandaşlar için büyük mağduriyetlere ve göçe neden olduğunu belirtmişti.

Bu yılın başından bu yana 165 hava operasyonunun gerçekleştirildiğini belirten Dindar Zebari, bunun yanı sıra 274 top saldırısı ve 6 kara operasyonunun düzenlendiğini kaydetmişti.

Zebari, söz konusu operasyon ve çatışmalardan dolayı Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerinde 800 köyün boşaltıldığını vurgulamıştı.