Neçirvan Barzani ve BM temsilcisi: Yeni hükümet tüm Iraklılara hizmet etmeli

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede; Irak’taki seçim süreci ve ülkede kurulacak yeni hükümet ve olası siyasi gelişmeler ele alındı.

Taraflar, seçimlerin ardından kurulacak Irak hükümetinin ayrım yapmaksızın kapsayıcı olması ve tüm Iraklılara hizmet etmesi gerektiğini ifade etti

Neçirvan Barzani ve Jeanine Hennis-Plasschaert ayrıca, tüm tarafların açıklanacak seçim sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini dile getirdi.

Neçirvan Barzani, BM gözlemcilerinin seçimlerdeki rolüne dikkat çekerek, seçim sürecindeki yardım ve desteğinden dolayı BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Temsilciliğine teşekkür etti.