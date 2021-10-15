Erdoğan: Suriye’de ABD destekli güçlere karşı mücadelemiz sürecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

“Suriye'nin kuzeyinde, PKK, YPG, PYD buralarda cirit atıyor” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunların destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri ABD geliyor. Bunların verdiği her türlü destek, silah, mühimmat bunlarla birlikte burada terör estiriyorlar. Bunlara karşı bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Tabi sabrımız devam etti ve son olarak biliyorsunuz iki polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman tabi sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bunlara karşı mücadelemiz bundan sonraki süreçte devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine karşı gerekli mücadeleyi vereceğiz bu konuda kararlıyız.”

TALİBAN’LA GÖRÜŞME

Taliban heyetinin Ankara ziyaretiyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

“Taliban dünyada kabul arayışları içerisinde. Henüz ülkeler Taliban'ın şu anki durumunu kabul etmiş değiller. Ülkelerin kendilerini kabulü noktasında arayışları var. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde özellikle destekler noktasında gerek insani yardım noktasında gerek se Afganistan'daki bu yeni sürecin içtenliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda da bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki Afganistan'daki bu yönetim gerçekten uluslararası ilişkilerde hakikatten Afgan halkının haklarını korumada adil bir yaklaşım içerisinde olsun. Münasebetlerinde bizlerle, uluslararası ilişkilerde adil bir yaklaşım içinde olsun. Böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkı ile bizim kadim dostluğumuz var bunu bir kenara koymamız mümkün değil. Afganistan'ın alt yapısında üst yapısında bizim çok emeklerimiz oldu. Son ana kadar sürdürdük. Kabil Havaalanının işletmesini bizler sürdürüyorduk. Bundan sonraki süreçte de anlaşma yapılabilirse bu tür adımları atabiliriz.”