Ekonomi

Bitcoin 60 bin doları geçti

En yaygın kullanılan kripto para birimi Bitcoin, nisan ayından bu yana ilk kez 60 bin doları geçti ve şuan 60 bin 53 dolar seyrinde işlem görüyor.
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HABER MERKEZİ

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, yüzde 4.5 artarak 17 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve en son olarak 60 bin 133 dolara (553 bin TL) kadar çıktı.

20 Eylül'den bu yana yarıdan fazla değer kazanan Bitcoin, şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64 bin 895 dolara (yaklaşık 600 bin TL) yakın.

Bloomberg News'in perşembe günü aktardığı habere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ilk Bitcoin vadeli ETF'sinin gelecek hafta işlem görmeye başlamasına izin verecek.

Asya merkezli kripto para borsası AAX'in araştırma ve strateji başkanı Ben Caselin, "4. çeyreğin ABD'de bir Bitcoin ETF'si rüzgarıyla önemli ilerleme kaydetmesi bekleniyor" dedi.

Bitcoin'deki yükseliş alt coinlerde etkisi çok olmazken; ripple 1,11 dolar, ADA 2,16 dolardan işlem görüyor. Diğer alt coinlerde ise; litecoin 180 dolardan, SOL ise 158 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca Bitcoin’i takip eden Ethereum (ETH) ise, 3 bin 806 dolar (35.183 TL)seyrinde işlem görüyor.

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