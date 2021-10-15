DAİŞ ile İran destekli gruplar arasında çatışma

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, DAİŞ'li teröristler gece saatlerinde Rakka'nın güneyindeki Rusafa bölgesine sızarak hareket halindeki rejim güçlerinin konvoyuna saldırdı.

Öğle saatlerine kadar süren şiddetli çatışmalarda rejim ve İran destekli gruplara mensup en az 5 kişinin öldüğü öğrenildi.

Kaynaklar, çatışmaların başlaması üzerine Rus uçaklarının pusuya düşürülen rejim güçlerine destek amaçlı DAİŞ mevkilerine hava saldırıları düzenlediğini kaydetti.

DAİŞ, Deyr ez-Zor, Humus ve Rakka illerinde zaman zaman Esad rejimi ve İran destekli grupları "vur-kaç" taktiğiyle hedef alıyor.

Rakka ve Deyr ez-Zor'daki kalelerini kaybeden terör örgütü DAİŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus'un doğusu ve Deyr ez-Zor'un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.