Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 9 bin 118 Covid-19 testi yapılırken, 1331 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1554 kişi sağlığına kavuşurken, 15 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 239 bin 632 Covid-19 testi yapılırken, 348 bin 584 kişide virüs görüldü.
Şimdiye kadar 322 bin 39 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 104 kişi yaşamını yitirdi.
20 bin 441 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.