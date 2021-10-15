Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 9 bin 118 Covid-19 testi yapılırken, 1331 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1554 kişi sağlığına kavuşurken, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 239 bin 632 Covid-19 testi yapılırken, 348 bin 584 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 322 bin 39 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 104 kişi yaşamını yitirdi.

20 bin 441 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.