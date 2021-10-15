Sağlık

Türkiye’de Covid-19: 181 can kaybı, 30 bin 694 yeni vaka

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 181 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 694 vaka tespit edildi.
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türkiye coronavirüs vaka can kaybı

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 181 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi. 

Bir günde toplam 363 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 513 olarak kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,91 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,29 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 709 bin 533'e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA URFA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı” dedi.

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