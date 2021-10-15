BM'den Afganistan'daki cami saldırısına kınama
HABER MERKEZİ
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı sözcüsü Monica Groelli, Genel Kurul Başkanı Abdullah Şahid’in 47 kişinin hayatını kaybettiği Kandahar’daki saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
Groelli, Şahid'in saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ilettiğini ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunduğunu aktardı.
Kandahar'da Şii topluluğuna ait Fatimiyye Camisi'nde, cuma namazı sırasında 2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.
Ülkede geçen hafta da Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.
Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DAİŞ üstlenmişti.