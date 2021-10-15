Politika

BM'den Afganistan'daki cami saldırısına kınama

BM, Afganistan’ın Kandahar vilayetinde bir camiye yönelik bombalı saldırıyı kınadı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
BM
BM
dünya BM Afganistan saldırı cami saldırısı

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanlığı sözcüsü Monica Groelli, Genel Kurul Başkanı Abdullah Şahid’in 47 kişinin hayatını kaybettiği Kandahar’daki saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Groelli, Şahid'in saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ilettiğini ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunduğunu aktardı.

Kandahar'da Şii topluluğuna ait Fatimiyye Camisi'nde, cuma namazı sırasında 2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Ülkede geçen hafta da Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DAİŞ üstlenmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv