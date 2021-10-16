ABD’den Doğu Akdeniz açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde Doğu Akdeniz’le ilgili bir soruya yanıt verdi.

“Yunanistan ve Türkiye arasındaki keşif görüşmelerinin sürdürülmesi dahil olmak üzere Doğu Akdeniz’de gerilimlerin azaltılması çabalarını destekliyoruz” diyen Price, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Prensip gereği, tüm devletleri deniz sınırlarıyla alakalı meseleleri barış ve diyalog yoluyla, uluslararası yasalarla uyumlu şekilde çözmeye teşvik ediyoruz. Bildiğiniz gibi ABD, diğer devletlerin deniz sınırlarıyla alakalı ihtilaflarına nasıl bir çözüm bulmaları gerektiği konusunda bir tavır almıyor.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rojava’ya yönelik operasyon sinyali veren açıklamalarını da değerlendiren Price, şunları kaydetti:

“Son birkaç gün içinde, NATO müttefikimize karşı sınır ötesi saldırıları bir kez daha kınama ve Suriye’de hayatını kaybeden Türk polis memurları için başsağlığı dileklerimizi ifade etme imkanı bulmuştuk. Bizim açımızdan bu, ateşkes haklarını muhafaza etme ve sınır ötesi saldırılara son verme zorunluluğunun altını çizmek için bir diğer önemli vesile oldu.”

Price, “NATO müttefikimiz Türkiye’yle çok sayıda çıkarı paylaşıyoruz. Terörle mücadele bunlardan biri, Suriye’deki çatışmaların durdurulması bir diğeri. Bölgedeki zarar verici etkilerin caydırılması da bunlara dahil. Söylediğim gibi, Suriye’deki çatışmaları kalıcı şekilde sona erdirmek için Türk müttefiklerimizle ortak bir çıkarı paylaşıyoruz. Tıpkı Suriye’nin diğer komşuları ve bölgedeki diğer ortaklarımızla yaptığımız gibi Ankara’yla da Suriye politikası konusunda görüş alışverişini sürdürüyoruz. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla bu sorunla ilgili olarak işbirliği arayışı içindeyiz” ifadelerini kullandı.