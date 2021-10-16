Kürdistan firmaları Köln’deki uluslararası fuarda yerini aldı

KÖLN (K24)

ANUGA Uluslararası Gıda, Yiyecek ve İçecek Fuarı 9-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Köln'de gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanından binlerce firmanın stant açtığı fuarda bu yıl Kürdistan'dan da firmalar da yerini aldı.

K24’e konuşan fuara katılan iş insanlarından Ahmed Dawud, “Firmamız Romanya’da bulunuyor. Uluslararası şirketlerle daha fazla işbirliği yapmak için bu fuara katıldık” dedi.

Fuara 91 ülkeden 6 bin 680 gıda firması katıldı.

Bir başka Kürt iş insanı Süleyman Omer, “Kuzey Kürdistan ve Kürdistan Bölgesi’nden çok sayıda firma fuarda yer aldı. Elbette bunun getirisi çok olacaktır” diye konuştu.