Sadr’dan Maliki’ye: Denedin ve kaybettin

HABER MERKEZİ

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Dava Partisi lideri Nuri Maliki’ye, Bakan Salih Muhammed Iraki aracılığıyla gönderdiği mesajda, “Denedi ve kaybetti, bir daha denemek yok” ifadelerini kullandı.

Sadr ayrıca Dava Partisi’ni, “Büyük Şeytan” olarak nitelediği Amerika’yı yardım etmekle itham etti.

Nuri Maliki daha önce yaptığı açıklamada, seçimi kazanan 93 milletvekili adayının, kendisinin başbakanlığını desteklediğini söylemişti.

Hükümet kurma müzakereleri için bir heyet kurduklarını açıklayan Sadr ise, “Bütün siyasi tarafları, Sadr Hareketi’ni temsil eden ve hükümet kurma görüşmelerini yürütecek olan heyetle ilgili bilgilendiriyoruz” demişti.

Sadr, söz konusu heyetin koalisyon görüşmeleri için yetkilendirildiğini kaydetmişti.

10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde Sadr Hareketi birinci çıkmıştı.