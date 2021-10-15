Irak seçimleri: Hiçbir parti tek başına hükümeti kuramıyor

ERBİL (K24)

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan erken genel seçimlerde nihai olmayan sonuçlara göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli parlamentoya 73 vekil gönderdi. Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) kazandığı sandalye sayısı 33.

Seçim sonuçlarına göre hiçbir parti ya da fraksiyon tek başına hükümeti kuracak çoğunlukta değil ve partilerin koalisyon için müzakere etmesi gerekiyor.

Seçim sonuçlarını K24’e değerlendiren siyasi gözlemci Salih Omer, “Kürdistan halkı oy çokluğuyla KDP’ye güvendi. Şu ana kadar açık olan şu ki, KDP’nin parlamentoda 33 sandalyesi var. Diğer Kürt partilerinin vekil sayısı daha az” dedi.

Omer, “KDP’nin kazandığı sandalyeyle sayısıyla birlikte, partinin Irak hükümetin rol oynama konusunda büyük bir sorumluluğu var” ifadelerini kullandı.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nin kararına göre, hükümeti kuracak partilerin en az 165 sandalyeye ulaşması gerekiyor. Ancak 10 Ekim seçimlerinde hiçbir parti bu sayıya tek başına ulaşamadı.

K24’e konuşan hukuk uzmanı Muhammed Şahab ise, “Yasaya göre, milletvekillerinin yarısından fazlasının yeni hükümete güven vermesi gerekiyor. Dolayısıyla parlamentoda en yüksek sandalyeye sahip fraksiyonun hükümeti kurması gerekiyor. Söz konusu fraksiyon başarısız olursa, başka bir fraksiyon hükümeti kurabilir” dedi.