‘Z kuşağı' anketi: Hangi partileri destekliyorlar?
HABER MERKEZİ
ORC Araştırma'nın Eylül-Ekim 2021 Genel seçim araştırması kapsamında Z kuşağından katılımcılara çeşitli sorular yöneltildi.
Z kuşağı olarak tasvir edilen 1997 ile 2005 yılları arasında doğan kişilerle yapılan ankette yöneltilen, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ve oranları şöyle:
% 33.8 CHP
% 11.4 AK Parti
% 6.6 İYİ Parti
% 7,2 MHP
% 5.3 HDP
% 2.1 DEVA
% 0.9 Gelecek
% 0.8 Saadet
% 0.7 Diğer partiler
% 13.4 Kararsız
% 17.8 ise oy kullanmayacak
Anketin bir diğer sorusu ise "Erken seçim olmalı mı?" oldu. Katılımcılar şu yanıtlar verdi:
Haziran 2021'de % 49.2
Eylül 2021'de % 59.9
Ekim 2021'de ise % 62.5'i erken seçim olması gerektiğini söyledi.
"Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların;
% 50.7'si Daha kötü olur
% 35.1'i değişmez
% 14.2'si daha iyi olur yanıtını verdi.
"Yargıya güveniyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların son üç aylık değişimi ise şöyle:
Haziran 2021
% 25.1: evet güveniyorum
% 74.9 hayır güvenmiyorum
Eylül 2021
% 22.6 evet güveniyorum
% 77.4hayır güvenmiyorum
Ekim 2021
% 21.3evet güveniyorum
% 78.7hayır güvenmiyorum
Genel seçmene sorulan "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunda ise Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oylarının toplamı % 41.3, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise % 39 olarak hesaplandı.
Araştırmaya göre partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:
AK Parti: % 39.1
CHP: % 25.9
İYİ Parti: % 13.1
MHP: % 9.4
HDP: % 8.1
DEVA: % 4.7
Gelecek Partisi: % 2.9
Diğer: % 4