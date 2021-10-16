‘Z kuşağı' anketi: Hangi partileri destekliyorlar?

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ORC Araştırma'nın Eylül-Ekim 2021 Genel seçim araştırması kapsamında Z kuşağından katılımcılara çeşitli sorular yöneltildi.

Z kuşağı olarak tasvir edilen 1997 ile 2005 yılları arasında doğan kişilerle yapılan ankette yöneltilen, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ve oranları şöyle:

% 33.8 CHP

% 11.4 AK Parti

% 6.6 İYİ Parti

% 7,2 MHP

% 5.3 HDP

% 2.1 DEVA

% 0.9 Gelecek

% 0.8 Saadet

% 0.7 Diğer partiler

% 13.4 Kararsız

% 17.8 ise oy kullanmayacak

Anketin bir diğer sorusu ise "Erken seçim olmalı mı?" oldu. Katılımcılar şu yanıtlar verdi:

Haziran 2021'de % 49.2

Eylül 2021'de % 59.9

Ekim 2021'de ise % 62.5'i erken seçim olması gerektiğini söyledi.

"Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların;

% 50.7'si Daha kötü olur

% 35.1'i değişmez

% 14.2'si daha iyi olur yanıtını verdi.

"Yargıya güveniyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların son üç aylık değişimi ise şöyle:

Haziran 2021

% 25.1: evet güveniyorum

% 74.9 hayır güvenmiyorum

Eylül 2021

% 22.6 evet güveniyorum

% 77.4hayır güvenmiyorum

Ekim 2021

% 21.3evet güveniyorum

% 78.7hayır güvenmiyorum

Genel seçmene sorulan "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunda ise Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oylarının toplamı % 41.3, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise % 39 olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:

AK Parti: % 39.1

CHP: % 25.9

İYİ Parti: % 13.1

MHP: % 9.4

HDP: % 8.1

DEVA: % 4.7

Gelecek Partisi: % 2.9

Diğer: % 4