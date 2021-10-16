Politika

‘Z kuşağı' anketi: Hangi partileri destekliyorlar?

Z kuşağı olarak tasvir edilen 1997 ile 2005 yılları arasında doğan kişilerle yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 33,8’i CHP’yi, yüzde 11,4’ü ise AK Parti’yi destekliyor.
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türkiye Anket Araştırma Seçim Z kuşağı

HABER MERKEZİ

ORC Araştırma'nın Eylül-Ekim 2021 Genel seçim araştırması kapsamında Z kuşağından katılımcılara çeşitli sorular yöneltildi.

Z kuşağı olarak tasvir edilen 1997 ile 2005 yılları arasında doğan kişilerle yapılan ankette yöneltilen, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ve oranları şöyle:
% 33.8 CHP
% 11.4 AK Parti
% 6.6 İYİ Parti
% 7,2 MHP
% 5.3 HDP
% 2.1 DEVA
% 0.9 Gelecek
% 0.8 Saadet
% 0.7 Diğer partiler
% 13.4 Kararsız
% 17.8 ise oy kullanmayacak

Anketin bir diğer sorusu ise "Erken seçim olmalı mı?" oldu. Katılımcılar şu yanıtlar verdi:

Haziran 2021'de % 49.2
Eylül 2021'de % 59.9
Ekim 2021'de ise % 62.5'i erken seçim olması gerektiğini söyledi.

"Önümüzdeki 1 yıl içinde ekonominin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların;
% 50.7'si Daha kötü olur
% 35.1'i değişmez
% 14.2'si daha iyi olur yanıtını verdi.

"Yargıya güveniyor musunuz?" sorusuna verilen cevapların son üç aylık değişimi ise şöyle:

Haziran 2021
% 25.1: evet güveniyorum
% 74.9 hayır güvenmiyorum

Eylül 2021
% 22.6 evet güveniyorum
% 77.4hayır güvenmiyorum

Ekim 2021
% 21.3evet güveniyorum
% 78.7hayır güvenmiyorum

Genel seçmene sorulan "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunda ise Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oylarının toplamı % 41.3, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise % 39 olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:
AK Parti: % 39.1
CHP: % 25.9
İYİ Parti: % 13.1
MHP: % 9.4
HDP: % 8.1
DEVA: % 4.7
Gelecek Partisi: % 2.9
Diğer: % 4

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