16 Ekim ihanetinin üzerinden 4 yıl geçti

ERBİL (K24)

Peşmerge’nin canı pahasına DAİŞ’ten kurtardığı Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeler, 16 Ekim 2017’de ihanet sonucu kaybedildi. Güney Kürdistan topraklarının %51’i işgal edildi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içindeki bir grubun Iraklı milislerle anlaşmasıyla Kürdistani bölgeler saldırıya uğradı. Kerkük, Xurmatu, Xaneqin şehirleri başta olmak üzere Kürdistan topraklarının büyük bölümü dışardan bir gücün desteğiyle milislerce işgal edildi.

O gün yüzlerce insan şehit düştü ve yaralandı. 200 binden fazla sivil de Kürdistan Bölgesi’nde göç etti ve hala büyük bir bölümü evlerine dönebilmiş değil. Ayrıca birçok Kürt vatandaşa ait ev yakılıp yıkıldı. Yapılan araştırmalara göre 16 Ekim ve sonrasındaki günlerde 88 ev yıkıldı, 300’den fazla yakıldı, 1500’e yakın ev de yağmalandı. Bölgedeki iki çarşı da yağmalandıktan sonra ateşe verildi.

Başta Kerkük olmak üzere birçok bölgede özellikle Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) ofisleri yağmalanıp yakıldı.

Dönemin KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Kosret Resul Ali, olaylardan 2 gün sonra yaptığı açıklamada, “Kerkük ve Xurmatu’daki felaketin sorumluluğu KYB içindeki geri kalmış zihniyetin boynundadır” demişti.

Ancak Kürdistan Peşmerge Güçleri, 20 Ekim 2017’de Pirdê ve Sihêla’da Haşdi Şabi milislerinin saldırısına karşı destansı bir savunma yaparak tarih yazdı ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıları durdurdu.

Yaşananların üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen halen ne Birleşmiş Milletler ne de gerçekleri araştıracak komisyonlar Kürdistan halkının yaşadığı felaketin sonuçlarını ortaya çıkaracak bir çalışma yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Irak genel seçimlerinde Kürtler sessizliğini bozarak ihanette parmağı olan çevrelere yanıt verdi.