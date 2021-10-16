Erdoğan Merkel’le Suriye ve Afganistan’ı görüştü

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Başbakanlık görevine veda ziyareti kapsamında Türkiye'ye giden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Huber Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Merkel'e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik yolunda önümüze çıkan engellemelere rağmen Merkel'in katkılarını takdirle hatırlayacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Merkel ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarıyla ilgili, "Türkiye-AB ilişkilerinin ilerlemesine ilişkin görüşlerimizi teyit ettik. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu." dedi.

Erdoğan, Avrupa'da Türk toplumuna yönelik ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığını belirterek, "Irkçılık, ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunu olmaya devam ediyor. Etkin tedbirler alınması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Erdoğan'dan sonra söz alan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin bu konuda Türkiye'yi desteklemesi bir gereklilik, bir şart" dedi.

Merkel, "Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına da değindik, insan hakları konularına da değindik. Almanya'da ırkçı, yabancı düşmanı olayları takip ettiğimizi ve bunlara her zaman karşı çıktık. Yasadışı göç konusu çok önemli bir konu” ifadelerine yer verdi.

Suriye, Libya ve Afganistan'daki sorunlara değinen Merkel, şöyle devam etti:

“Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı. Afganistan'a insani yardım konusunda da görüştük. BM ile birlikte Afganistan'da felaketler yaşanmaması için çalışmalıyız. Suriye'deki durum konusunda yoğun bir bilgi alışverişinde bulunduk. İdlib'deki durum da halen gergin. Libya konusunu ele aldık. Berlin Konferası'ndan başlatılan devamı Fransa'da olacak.

Kalıcı bir çözüme ulaşılmasını arzu ediyoruz. Libya'dan yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini ifade ettim. Ülkelerimizdeki duruma baktığımızda Türkiye'de orman yangınları oldu, Almanya'da sel felaketleri yaşandı. Bu olaylar iklimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. G-20 konferansı gerçekleşecek.

Çok kapsamlı bir görüşmemiz oldu. Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri de ele aldık. Halen burada aşılması gereken bazı sorunlar var ancak bunların sadece görüşülerek başarılacağını düşünüyorum. İşbirliği için görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğumuzu sürdürdüğümüz için çok teşekkür etmek istiyorum."