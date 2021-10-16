Spor

Liverpool Watford’u 5’ledi: Salah gündem oldu

Premier Lig'in 8’inci haftasından Liverpool, deplasmanda Watford’u 5-0 yenerken, mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlayan Mohamed Salah'ın performansı da çok konuşuldu.
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avrupa Watford Liverpool Premier Lig

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig'in 8’inci haftasında Liverpool, deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan Liverpool, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 9’uncu dakikada Sadio Mane, 37, 52 ve 90+1’inci dakikada Roberto Firmino ve 54’üncü dakikada Mohamed Salah kaydetti.

Bu sonuçla Liverpool puanını 18'e yükseltti. Watford ise 7 puanda kaldı.

SALAH GÜNDEM OLDU

Mohamed Salah'ın 54’üncü dakikada kaydettiği ve skoru 4-0'a getirdiği gol, Avrupa'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Ceza sahası içinde dar alanda 3 kişiden kurtulan Salah, sonrasında bir rakibini daha çalımladı ve topu ağlarla buluşturdu.

İngiltere'de maçın yorumculuğunu yapan Gary Lineker, şık golü "Salah, Messi'ye dönüştü." ifadeleriyle yorumladı.

Eski futbolculardan Ian Rush ise "Mohamed Salah'ın şu anki formuyla dünyanın en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Umarım uzun yıllar Liverpool'da kalır" ifadelerini kullandı.

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