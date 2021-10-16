Sağlık

ABD’de salgın: Son 24 saatte 2186 ölüm

ABD'de, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 186 artışla 723 bin 764'e yükseldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD Covid-19 veriler

HABER MERKEZİ

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de Covid-19 tespit edilenlerin sayısı ise 115 bin 761 artarak 44 milyon 886 bin 339 olarak kayıtlara geçti.

Covid-19 nedeniyle ülke genelinde can kaybı 723 bin 764'e ulaştı.

California, 4 milyon 810 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 175 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, ölü sayısı Texas'ta 68 bini, Florida'da 57 bini geçti.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,7’sine en az bir doz, yüzde 68,3’üne iki doz, yüzde 8,6’sına ise üç doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 218,3 milyondan fazla kişiye ilk doz, 188,6 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 9,7 milyondan fazla kişiye üçüncü doz aşı yapıldı.

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv