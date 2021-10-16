ABD’de salgın: Son 24 saatte 2186 ölüm

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John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de Covid-19 tespit edilenlerin sayısı ise 115 bin 761 artarak 44 milyon 886 bin 339 olarak kayıtlara geçti.

Covid-19 nedeniyle ülke genelinde can kaybı 723 bin 764'e ulaştı.

California, 4 milyon 810 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 175 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, ölü sayısı Texas'ta 68 bini, Florida'da 57 bini geçti.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,7’sine en az bir doz, yüzde 68,3’üne iki doz, yüzde 8,6’sına ise üç doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 218,3 milyondan fazla kişiye ilk doz, 188,6 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 9,7 milyondan fazla kişiye üçüncü doz aşı yapıldı.