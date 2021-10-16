Asuri Doğu Kilisesi Patriği’nden Başbakan’a teşekkür

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Asuri Doğu Kilisesi Patriği III. Mar Awa ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

III. Mar Awa’yı 122’nci Asuri Doğu Kilisesi Patriği olarak göreve başlamasından ötürü tebrik eden Başbakan Mesrur Barzani, başarı dileklerini iletti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin farklı bileşenler arasında barışçıl birlikte yaşam kültürünün gelişmesine bağlılığını vurguladı.

III. Mar Awa, Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenlerin haklarını koruması ve birlikte yaşam kültürüne desteğinden dolayı Başbakan'a teşekkür etti.

III. Mar Awa, Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürü ve inanç özgürlüğünün model alınması ve bununla verilen mesajın iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede ayrıca, Irak ve Suriye’deki gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.