Yaşam

Kars’ta defineciler 100 yıllık kiliseyi talan etti

Kars’ta 100 yıllık tarihi Rus kilisesinin define avcıları tarafından kazılarak tahrip edildiği bildirildi.
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kürdistan Kars Rus kilisesi define avcıları tahrip

HABER MERKEZİ

Kars’ta 100 yıllık tarihi Rus kilisesi define avcıları tarafından kazılarak tahrip edildi.

Kars merkez Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan kilisenin duvarları yıkılmış, içerisi define avcıları tarafından kazılarak tahrip edilmiş vaziyette bulunuyor.

Kent merkezinde bulunan ve Ruslar tarafından kullanılan kilisenin içerisi ise uyuşturucu madde kullananlara ev sahipliği yapıyor.

Adeta açık hava müzesi olan Kars’ta bulunan Rus kilisesinin yıkılmaktan kurtarılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, restorasyon talep ediyor. (Kaynak: İHA)

 

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