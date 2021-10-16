Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden Haydar Abadi’ye 16 Ekim yanıtı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, 16 Ekim 2017’de yaşananlardan övgüyle bahseden Haydar Abadi'nin lideri olduğu Nasır Koalisyonu’na yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Haydar Abadi'nin lideri olduğu Nasır Koalisyonu seçimlerden ağır bir yenilgi alarak gereken yanıtı aldı” denilen Hükümet Sözcüsü Adil Cotyar imzalı açıklamada, “Dayatma ve zor kullanma siyasetinin Irak’ın istikrarına yarar sağlamadığı seçim sonuçlarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Demokratik ilkeler ve ortak yaşama vurulan darbe olan 16 Ekim olaylarının mimarları ağır bir yenilgi yaşamıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada 16 Ekim olaylarında Irak halkının değil, şahsi çıkarların esas alındığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak, tüm bileşenlerin haklarının korunarak istikrarın sağlanmasından yana olduğumuzu ve dayatma siyasetini reddettiğimizi vurguluyoruz. Dayatma ve zor kullanma siyaseti yerine bugün her zamankinden daha çok kucaklayıcı bir siyaset aklına ihtiyaç olduğu aşikardır.”

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan erken genel seçimlerde nihai olmayan sonuçlara göre Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ve Abadi’nin oluşturduğu ittifak 4 sandalye elde edebildi.