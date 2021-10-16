Lazio Inter’i 3 golle devirdi

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Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve dengeli başlayan mücadelenin 12’nci dakikasında Ivan Perisic, kazanılan penaltıyı gole çevirerek Inter'i maçta öne geçirdi: 0-1.

İlk yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlar bulsa da devreye konuk takımın üstünlüğüyle girildi.

Ev sahibi Lazio, 64’üncü dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle maça yeniden eşitliği getirdi: 1-1.

81’inci dakikada gelişen ani Lazio atağında Felipe Anderson, ev sahibi takımı maçta 2-1 öne geçiren golü attı.

90 1’inci dakikada Luis Alberto'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Sergej Milinkovic-Savic, Lazio adına farkı 2'ye çıkaran golü attı: 3-1.

Milinkovic-Savic'in golü, mücadelenin skorunu da tayin etti. Lazio, ilk yarıda geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Lazio, puanını 14'e yükseltti ve puan tablosunda maç fazlasıyla 5. sıraya çıktı.

Bu sonuçla Inter, bu sezon ilk yenilgisini başkent deplasmanında Lazio karşısında yaşadı. Mavi-siyahlılar, 17 puanla 3’üncü sırada yer aldı.