Sağlık

Fahrettin Koca: Diyarbakır ve Batman’da ikinci doz aşı oranı yüzde 55’in üzerine çıktı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Diyarbakır ve Batman’ın ikinci doz aşı oranında yüzde 55’in üzerine çıktığını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Diyarbakır ve Batman’da uygulanan ikinci doz aşı oranını açıkladı.

Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır ve Batman’da ikinci doz aşı oranı yüzde 55’in üzerine çıktı. Bu iki ilimiz turuncu iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır” ifadelerine yer verdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,09, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,34 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 862 bin 236'ya yükseldi. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 152 bin 703 doz aşı uygulandı.

 

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