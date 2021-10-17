Kerkük’te kimler seçildi?

ERBİL (K24)

10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Buna göre Kerkük vilayetinde seçilen adaylar şunlar oldu:

Kürdistan Koalisyonu (KYB/Goran): 2

Sebah Habib

Geylan Kadir

Kürdistan Demokrat Partisi: 2

Şaxewan Abdullah

Necwa Kakeyi

Irak Türkmen Birliği: 1

Erşed Salihi

Arpa Koalisyonu: 1

Rakan Cuburi

Takaddum: 1

Muhammed Temim

Yeni Nesil: 1

Omed Feyzullah

Ata Hareketi: 1

Muna Cuburi

Fetih Koalisyonu: 1

Xerib Muradli

Bağımsızlar: 2

Dilan Xefur (KYB)

Muheymin Hemdani