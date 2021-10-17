Kerkük’te kimler seçildi?
ERBİL (K24)
10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Buna göre Kerkük vilayetinde seçilen adaylar şunlar oldu:
Kürdistan Koalisyonu (KYB/Goran): 2
Sebah Habib
Geylan Kadir
Kürdistan Demokrat Partisi: 2
Şaxewan Abdullah
Necwa Kakeyi
Irak Türkmen Birliği: 1
Erşed Salihi
Arpa Koalisyonu: 1
Rakan Cuburi
Takaddum: 1
Muhammed Temim
Yeni Nesil: 1
Omed Feyzullah
Ata Hareketi: 1
Muna Cuburi
Fetih Koalisyonu: 1
Xerib Muradli
Bağımsızlar: 2
Dilan Xefur (KYB)
Muheymin Hemdani