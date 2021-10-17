Irak seçimlerinde kesin sonuçlar açıklandı: İşte sandalye dağılımı

ERBİL (K24)

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen Irak Parlamentosu seçimlerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Adnan Celil, Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında, 3 bin 681 seçim merkezindeki elle sayılma işleminin tamamlandığını, elektronik ayrım işlemiyle yüzde 100 mutabık olduğunu bildirdi.

Genel seçimlere ilişkin nihai sonuçların Irak Yüksek Seçim Komisyonu’nun internet sitesinde yayımlandığını söyleyen Celil, sonuçlara herkesin ulaşabileceğini belirtti.

"Yüksek Seçim Komisyonu tüm siyasi oluşumlara eşit mesafede durmaktadır” diyen Celil, kurumun görevinin seçmenlerin oylarını korumak olduğunu, bunda da başarılı olduğunu vurguladı.

Açıklanan nihai verilere göre Irak Parlamentosu’ndaki sandalye dağılımı şöyle:

Sadr Hareketi: 73 sandalye

Bağımsızlar: 38

Tekaddum Koalisyonu (Halbusi): 38

Kanun Devleti Koalisyonu (Maliki): 35

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 33

Fetih Koalisyonu (Amiri): 16

Kürdistan İttifakı (KYB-Goran): 16

Azim Koalisyonu: 12

İmtidad Hareketi: 9

Yeni Nesil Hareketi: 9

İşrak-i Kanun: 6

Ulusal Sözleşme Koalisyonu: 5

Devlet Güçleri Koalisyonu: 5

Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu): 4

Tasmim: 4

Hristiyan kotası: 5

Cemahiruna Koalisyonu: 3

Reform İçin Kararlılık Hareketi: 1

Ulusal Proje: 2

Nehc Koalisyonu: 1

Vasit Halkı Örgütlülüğü Koalisyonu: 1

Kerkük’te Arap Koalisyonu: 1

Feyliler: 1

Ulusal Topluluk: 1

Kadimun: 1

Ulusal Umutlar Koalisyonu: 1

Şebekler: 1

Ulusal Üretim: 1

Sabiiler: 1

Biladi Hareketi: 1

Haklar: 1

Ezidiler: 1

İktidar: 1

Furateyn Hareketi: 1

Vefa ve Tağyir: 1

Irak Türkmen Cephesi: 1

Ulusal Senet: 1

Kürdistan Adalet Topluluğu (Komel): 1

Seçimlere katılım oranı yüzde 43 olarak açıklandı.

Seçimlerin nihai olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr memnuniyeti dile getirirken, Haşdi Şabi’nin siyasi kolu olarak görülen hareketler ve bazı Şii siyasi gruplar seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurmuşlardı.