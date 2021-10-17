Şivan Perwer ve Zara Paşa’dan Rusya dağlarında klip

MOSKOVA (K24)

Ünlü Kürt sanatçı Şivan Perwer ve Zara Paşa yapıkları ilk düete Rusya dağlarında klip çekti.

Welatê Min (Ülkem) isimli ortak çalışma ürünü olan şarkının Rusya’nın Kafkas dağlarında çekilen klibinin çekimleri Kurdistan24’ün desteğiyle yapıldı.

Sanat çalışmalarıyla ilgili K24’e konuşan Rusya Kürtlerinden sanatçı Zara Paşa, “İcra ettiğim sanattan dolayı mutluyum, büyük sanatçı Şivan Perwer’le şarkı söylüyorum. O çocukluğumun sesi, halkımızın sesi, birlikte düet yapmamız büyük bir mutluluk” dedi.

Welatê Min isimli eserin ülke ve ulus sevgisini konu edindiğini ve eserin özelliğinin farklı halklar nezdinde de aynı duyguları uyandırması olduğunu vurgulayan Paşa, şarkının sözlerinin Tara Memedova tarafından yazıldığını belirtti.

Doğasının Kürdistan doğasına benzemesinden ötürü şarkıya Çerkesya dağlarında klip çektiklerini söyleyen Paşa, uluslarının nerede olurlarsa olsunlar akıllarında olduğunu ifade etti.

12 yıldır şarkı söylediğini ve Kürtçe bir albüm yapmak istediğini kaydeden Paşa, 3 yıl önce Kürtçe şarkısını seslendirdiğini ve Kürtçe eserlerini halkına olan borcunu ödemek için söylemek istediğini dile getirdi.

K24’e konuşan Şivan Perwer ise, yeni bir eser yaptıklarını ve halkın bundan faydalanması gerektiğini söyleyerek, Kürtlerin diğer halklar gibi kültür, edebiyat ve kendi sanatına sahip olduğunu ve bununla gurur duyduğunu kaydetti.

Perwer, tüm sanatçıların uluslarına hizmet etmek için mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.

Welatê Min isimli eserin klibinin yakın bir zamanda yayınlanması planlanıyor.