Vatandaşlar PKK’ye yakın adaylara oy vermedi

ERBİL (K24)

10 Ekim’de gerçekleştirilen Irak Parlamentosu seçimlerinde PKK’ye yakın hiçbir aday başarılı olmadı.

16 Ekim 2017’de Iraklı Şii milis grupların desteğiyle Şengal’e yerleşen PKK’nin Şengal’de seçim günü yaptığı engellemelere rağmen hiçbir adayı milletvekili seçilemedi.

Seçim sonuçlarının, PKK’nin Kürdistan Bölgesi halkı nezdinde hiçbir karşılığının olmadığını ortaya çıkardığı kaydedilirken, Türkiye’nin PKK’nin varlığını öne sürerek gerçekleştirdiği bombardımanlar da devam ediyor.

K24’e konuşan siyasi analist Hawkar Cemal, “Türkiye’deki Kürtler PKK’den fayda görmezken Kürdistan Bölgesi vatandaşları PKK’den nasıl fayda görebilir” diye sorarak, seçim sonuçlarının PKK’ye bir cevap olduğunu belirtti.

PKK’nin kendisini halka dayatmak istediği kaydedilirken, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki saldırıları devam ediyor.

K24’e konuşan Süleymaniye İl Meclisi Üyesi Barzan Hamid, Türkiye’nin hava saldırılarıyla ilgili Kürdistan Parlamentosu ve Irak Dışişleri Bakanlığı’nın devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Saldırıların Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın egemenliğini ihlal olduğunu vurgulayan Hamid, geçtiğimiz günlerde Mawet ve Şarbejêr’e yönelik hava saldırılarını hatırlattı.

Bağımsız aday olarak Irak seçimlerine giren PKK destekli isimler başarılı olamazken, bunun Kürdistan Bölgesi halkının PKK’ye verdiği cevap olduğu değerlendiriliyor.