Politika

Başkan Barzani ile Iraklı lider seçim sonrası süreci görüştü

Başkan Barzani ile Azim Koalisyonu lideri Xemis Xencer, seçim sonrası Irak’taki durumu görüştü.
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kürdistan Mesud Barzani Xemis Xencer Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Irak’taki Azim Koalisyonu lideri Xemis Xencer ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak’ın siyasi durumu ve genel seçimlerin yapılması şekli değerlendirildi.

Başkan Barzani ile Xemis Xencer, Irak’ta seçim sonrası sürece dikkat çekerek, seçim sonuçlarının istikrarı ve siyasi sürecin doğru yola girmesini sağlaması temennisinde bulundu.

Kürdistan Demokrat Partisi parlamento da 33, Xencer liderliğindeki Azim Koalisyonu ise 12 sandalye elde etti.

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