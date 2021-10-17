Neçirvan Barzani ile Katar Emiri ve Başbakanı’yla bir araya geldi

DOHA (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ile bir araya geldi.

Katar’ın başkenti Doha’ya resmi ziyarette bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Irak Parlamentosu seçimleri, Irak’taki siyasi sürecin geleceğine dair öngörüler, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın özellikle de ekonomi, ticaret, tarım ve turizm alanında Katar ile ilişkileri değerlendirildi.

Covid-19 salgınıyla mücadele ve aşılama sürecinin konuşulduğu görüşmede, Katar Hava Yolları’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne direkt uçuşları da ele alındı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın Katar ile ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yapılan görüşmede, Katarlı yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’ne, oradan da Irak’ın tamamına taşınması değerlendirildi.

Katar’ın başkent Erbil’de başkonsolosluğunun açılmasının gündeme geldiği görüşmede, terörle mücadele, Rojava’da El-Hol Kampı’ndaki mültecilerin durumu ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Öte yandan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Katar Emiri Al Sani ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Neçirvan Barzani, görüşmede ikili ilişkileri geliştirmenin yanı sıra Irak ve Ortadoğu’daki önemli gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.