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KDP siyasi partilerle görüşmelere başlıyor

KDP Politbüro’dan bir heyetin Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi taraflarla görüşmelere başlayıp Irak hükümetinin kurulması ve birlik konularını masaya yatıracağı belirtildi.
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kürdistan KDP Irak Seçimleri 2021 Bilind İbrahim Neçirvan Barzani

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro’dan bir heyetin Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi taraflarla görüşmelere başlayıp Irak hükümetinin kurulması ve birlik konularını masaya yatıracağı belirtildi.

K24’e konuşan KDP Başkanlık Konseyi Üyesi Bilind İsmail, KDP’nin seçimlerde önemli bir başarı elde etmesine rağmen her zaman Kürtler arası birlikten yana olduğunu kaydederek, bu doğrultuda yakın bir zamanda KDP Politbüro’dan bir heyetin Kürdistan Bölgesi siyasi taraflarıyla bir araya geleceğini söyledi.

İsmail, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin de seçimlerde sandalye kazanan taraflara davet göndereceğini ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanlığı makamının Kürtlerin hakkı olduğunu vurgulayan İsmail, bu makamın siyasi taraflar arasında hangi taraf için olacağının önemli olmadığını kaydetti.

İsmail, cumhurbaşkanı adayının Kürdistani siyasi tarafların ittifakıyla belirleneceğini ifade etti.

 

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